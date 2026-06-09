俳優の安達祐実（44）が7日、自身のインスタグラムを更新。9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）にゲスト出演することを報告した。【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット安達は「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！」とつづり、MCを務める“レジェンド”俳優でタレント・黒柳徹子（92）との2ショット写真を披露。5月27日の投稿では黒柳