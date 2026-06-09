大の里（26）、安青錦（22）が全休。豊昇龍（27）、琴桜（28）に高安（36）まで休む。2横綱、2大関と1小結の役力士を合わせて幕内7人が休場した5月の大相撲夏場所（東京・国技館）を制したのは、元大関候補の小結若隆景（31）だった。12勝3敗で並んだ大関霧島（30）との優勝決定戦に快勝。2度目の賜杯を掴んだ。ひざの大けがで一時は幕下まで番付を落としてから、這い上がってきた末の栄冠だ。初優勝した2022年春場所以来、25場所