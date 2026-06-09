俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。地元・神戸の行きつけの店を明かした。【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香この日番組では戸田の20年以上の俳優人生を語ったほか、厳格な家庭での驚きのエピソードを振り返った。兵庫県神戸市出身の戸田は番組内で家族で訪れた思い出のスポットを語る場面もあり、「神戸帰ったら、必ず行きたいのが『三田