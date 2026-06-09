栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、事件を主導したとして国際手配されている48歳の男が中国経由でカンボジアに向かっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。この事件は先月14日、栃木県上三川町に住む富山英子さん（69）が殺害されるなどし、これまでに実行役やリクルーター役の少年らあわせて5人や指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）妻の美結容疑者（25）が逮捕されたものです。警察は、海斗容疑者に犯