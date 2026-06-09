人気上昇中の5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーとしてグループを牽引し、高い歌唱力で存在感を放つ吉田仁人が2枚目となるソロEP『東京』をリリースし、収録曲「東京」のミュージックビデオを公開した。【動画】全編ワンテイクカットで撮影！M!LK・吉田仁人「東京」ミュージックビデオ公開された「東京」のミュージックビデオは、全編ワンテイクカットで撮影されている。映像内では、楽しそうな学生の間を一人逆に歩