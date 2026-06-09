フィリピン南部沖で発生した地震で、建物の倒壊などによる死者は37人に上りました。現地では行方不明者の捜索活動が続いています。きのう、フィリピン南部のミンダナオ島沖で発生した地震では、1500棟以上の建物が全壊したとみられていて、空港や学校、病院などにも被害が広がりました。現地メディアによりますと、けさの時点で、地震による死者は37人と報告されました。がれきなどの下敷きになり、亡くなった人が多いということで