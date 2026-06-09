けさ、大阪府堺市にある大手家電メーカー「シャープ」の敷地内で、重さ10トンのエレベーターの重りが落下しました。この事故で、60代の男性作業員が死亡しました。午前8時ごろ、堺市堺区にあるシャープの旧堺事業所の中で、「従業員がエレベーターの下敷きになった」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、建物の解体作業中に資材搬送用のエレベーターの10トンの重りが落下。60代の男性作業員がエレベーターと壁の間