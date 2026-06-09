６日以降クマの目撃情報が相次いでいる宇都宮市で、９日早朝も同市峰町の宇都宮大峰キャンパス敷地内などで出没が確認された。市などはドローンも使って捜索しているが、捕獲には至っていない。市などによると、６〜７日は県庁付近やオリオン通り商店街など市内の中心部でクマの目撃が相次いだ。８日も同商店街から南に約３キロ離れた市立陽南中付近で早朝と夜に目撃された。９日午前には少なくとも５件の目撃情報が市に寄せら