ロックバンドTHE虎舞竜のボーカル高橋ジョージ（67）が9日、都内の宮城ふるさとプラザで、新曲「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」発売と新レーベル設立を報告した。駆けつけた報道陣に高橋は「こんなにたくさん集まっていただいて、11年前の裁判所前以来。何もしてません。結婚も離婚もしてませんけど、集まっていただいてありがとうございます」と自虐をまじえて切り出した。自ら作詞した新曲は「ロック×盆踊り」がテーマで「