北朝鮮を7年ぶりに訪れている中国の習近平国家主席と金正恩総書記は9日、2回目の首脳会談を行うとみられます。中国の新聞では、８日の首脳会談の内容を一面トップで大きく報じています。「中朝関係を大きく発展させる」として前向きな内容です。習主席「中朝関係が時代と共に進歩し、さらなる発展を遂げ、両国および両国人民にさらなる利益をもたらす」金総書記「国際情勢がどのように変化しても、歴史の試練を耐えてきた中朝の関