俳優岡田准一（45）が9日、都内で、マクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品発表会にワールドマックの“岡田監督”として出席した。マクドナルドは「FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストラン」として、開催を記念して、同大会が開催される北中米をイメージした、日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」全8種類の商品を今月17日から全国の店舗で期間限定販売する。今月16日から放映される新TVCM