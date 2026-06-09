ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は８日（日本時間９日）に本拠地トロントでのフィリーズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割３分１厘。チームは２―５で敗れた。相手先発はナ・リーグのサイ・ヤング賞最有力候補の左腕サンチェスだ。０―２の２回先頭は初球、外角高めのシンカーを空振り、２球目は内角低めのシンカーを見送り「ストライク」のコール。２球で追い込まれると３球目の外角低め