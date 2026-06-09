オランダサッカー協会は８日（日本時間９日）、ＤＦユリアン・ティンバー（２４＝アーセナル）がそけい部のケガによりＷ杯に臨む同国代表メンバーから外れると発表した。センターバックとサイドバックをこなせる名ＤＦは３月に名門クラブでの試合で負傷し、戦線離脱。Ｗ杯出場が危ぶまれる中、５月３０日の欧州チャンピオンズリーグ決勝（対バイエルン・ミュンヘン）で復帰し、メンバー入りを果たしていた。試合には敗れたもの