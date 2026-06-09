「病院に行かずに、あの薬が薬局で買えるようになった！」いま、医療界で大きな地殻変動が起きている。長年、医師の処方箋が必要だった薬が次々と市販化に切り替わる流れにある。なかでも話題なのが、ED治療薬「シアリス（成分名・タダラフィル）」と、睡眠障害治療薬「ロゼレム（成分名・ラメルテオン）」だ。「恥ずかしさから受診をためらっていた人にとって、生活の質（QOL）を劇的に上げるチャンスです。正しく使えば、これ以