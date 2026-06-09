大切なニャンズへプレゼントするも、一時はお部屋のオブジェと化してしまったキャットホイール。大きな輪が回りはじめた瞬間が話題を呼んでいます。 当動画は公開後わずか2日で1.4万再生を記録するとともに、「おしゃべりしながらのホイール可愛い」「キャットホイール回せたね。楽しそうで良かった」との反響が寄せられています。 【動画：猫たちにキャットホイールを与えた結果→オブジェと化してし