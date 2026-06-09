気温や湿度が上がると、長い髪が煩わしく感じることも。そんな暑い時季には、首元をきれいに見せられるショートボブが最適です。後頭部の丸みやレイヤーの入れ方を工夫することで、大人世代の気になる髪のボリューム不足も自然にカバーできそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、涼しげで上品なショートボブをご紹介します。 ナチュラルなくびれショートボブ ナチュ