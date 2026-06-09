お膝の上でお耳をマッサージされた子猫が、究極にリラックスして…？普段の可愛らしいお顔とのすごすぎるギャップが笑えると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で103万再生を突破し、「夜の踊り子みたいwww」「気持ちよすぎるんだね～♡」といった声があがりました。 【動画：耳をマッサージしてもらう子猫→リラックスしすぎた結果…衝撃的すぎる『表情の変化』】