日本時間10日からパイレーツ3連戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）から敵地でパイレーツと3連戦を戦う。チームのSNSで移動する大谷翔平投手らの様子が公開されると、日本人ファンの視線が集中した。ドジャースのXやインスタグラムは、敵地に向かうナインらの写真を公開した。大谷はキャップをかぶり、左肩にバッグをかけて飛行機のタラップを上がっている。着用していたのはチームで統一されたナイキのジャージ