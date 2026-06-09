猫が排泄物に砂をかけない理由3つ 排泄後に砂をかけるのは猫の本能からくる行動ですが、人に飼われる環境では、砂をかけない猫もいます。これは、けっして本能がなくなってしまったのではなく、意図的にやらないということが推測されます。 猫がトイレの後に砂かけをしない理由を見ていきましょう。 1.トイレ環境が気に入らない 猫はトイレの環境には、こだわりが強い動物です。使用している猫砂の粒の大きさ