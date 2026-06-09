旅先では、思いがけない人に声をかけられることがあります。今回は、昔からなぜか“少し変わった人”に遭遇しやすい筆者が、社会人1年目のとき、京都旅行で体験した不思議な出来事をご紹介します。突然怒鳴られ、まさかの展開を迎えたその出来事は、今でも忘れられない思い出になっています。 気ままな京都散策で起きた出来事 昔から私は、少し変わった人に話しかけられることが多いタイプでした。 突然「100円ちょうだい