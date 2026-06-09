名古屋市南区のスイミングスクールのバスによるひき逃げ事件を受け、このスクールに水泳の授業を委託していた小学校で授業の見通しが立たなくなっていることが分かりました。南区で先月、スイミングスクールの送迎バスが男女2人をはねて死亡させたひき逃げ事件を受け、スクールは営業を取り止めています。市の教育委員会によりますと、南区内の小学校1校が2016年からこのスクールのプー