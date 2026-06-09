キュラソー代表のチームバスが話題、現地メディアも報道した2026年FIFAワールドカップ（W杯）への初出場を決めたキュラソー代表が、大会を前に思わぬ形で注目を集めている。海外メディア「Haberler.com」が、同代表の移動用チームバスが話題を呼んでいると報じた。SNS上では「マジかよ」「これがワールドカップの醍醐味」などと反響を呼んでいる。歴史的な快挙を成し遂げてW杯の舞台に臨むキュラソー代表だが、現在注目されて