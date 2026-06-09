全国一斉集中労働相談ホットライン 連合岡山(岡山･北区津島西坂) 民間企業や公務員の労働組合などが加盟する連合岡山が、9日と10日の2日間、電話などによる労働相談ホットラインを設けています。 全国に地方連合会を置く「連合」が、年に3回実施している「全国一斉集中労働相談ホットライン」です。 岡山市北区の連合岡山でも午前10時から受け付けが始まり、離職に関する相談などが寄せられていました。 連合岡山