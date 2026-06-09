俳優のトム・ホランドと歌手で女優のゼンデイヤは、実生活での関係が新作映画「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」の撮影に役立ったと感じているそうだ。 【写真】トイレ我慢で撮影中に熱中症にゼンデイヤの複雑すぎる衣装 トムがタイトルロール、ゼンデイヤがMJ役を演じている人気シリーズの新作では、実生活での絆がシーンにも影響を及ぼしているとトムは語っている。 エンパイ