大雨に備え土のうを配布 大雨による浸水被害の軽減などに役立ててもらおうと、岡山市は6月13日、市内4カ所で「土のう」を配布します。 場所は、旧玉柏自動車練習場(北区玉柏)、岡山市消防教育訓練センター(中区桑野)、吉井川浄化センター(東区西大寺新地)、浦安総合公園北JT倉庫横グラウンド(南区浦安南町)です。 現場で市職員が配布する土のう袋に真砂土を入れて土のうを作り、各家庭に持ち帰ります。配