人口約600人の山村を一つのホテルに見立て、村内約100軒の空き家をホテルの客室に改修する事業を進める山梨県小菅村で、廃業した旅館を再生した村のロビー「kadoya（かどや）」（小菅村4533）に、カフェが先行開業する。オープンは6月15日の予定で、続いて7月18日にはマイクロホテルとしてのグランドオープンを計画している。【こちらも】博多駅博多口の「明治公園」が全面改修、7店舗集めて8月7日リニューアルオープンへKadoy