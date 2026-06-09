シンプレクス・ホールディングス（4373、東証プライム市場、以下シンプレクスHD）。金融機関向けの業務システム開発が主力。コンサルから開発運用までを手掛ける。非金融分野の拡大に注力姿勢。【こちらも】メディア総研、高専就職支援ビジネスが成長軌道株価は右肩上がり続くか四季報・業績欄の見出しは【続伸】。頷かざるを得ない。2021年9月22日上場。初決算:22年3月期に初配当（23円配）以降、連続増配中。今27年3月期も