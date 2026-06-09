結婚を望む人をサポートする「おかやま縁むすびネット」 岡山県が2017年8月に運用を開始した結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」の成約数が400組を突破しました。 400組達成を記念し、岡山県は、401～410組目の成婚カップルに、県産米6㎏と岡山後楽園年間パスポートを贈呈するとしています。 おかやま縁むすびネットは、インターネットなどで結婚を希望する人を見つけ、面会を申