株式市場において、株価水準が低い「低位株」への投資が個人・機関投資家の双方から注目を集めている。【こちらも】AI投資は第2段階へ半導体から電力・冷却インフラの時代にしかし、PBR（株価純資産倍率）やROE（自己資本利益率）といった表面的な指標のみに依存した銘柄選びは、構造的な赤字から抜け出せない「バリュートラップ（割安の罠）」に陥るリスクが高い。企業の本源的な稼ぐ力を見極め、長期的な資産形成におい