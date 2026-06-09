5月31日をもって活動を終了したアイドルグループ「嵐」のファンクラブをめぐり、あるSNS投稿が話題を呼びました。すでに削除されたようですが、6月に投稿された内容によると、投稿者の配偶者名義で家族がファンクラブに勝手に登録し、その状態が20年間も続いていたといいます。親族や他人の名義を使って勝手に会員登録をしていたという話に驚きの声が上がりましたが、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ）の所属アイドルのファン