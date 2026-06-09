北中米W杯（現地11日開幕）に向けてメキシコのモンテレイで事前キャンプを張っていた森保ジャパンは8日（日本時間9日）、大会期間中のベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルに移動した。【もっと読む】日本にとってメキシコ開催がラッキーなワケ前日の7日、森保監督が現地同行メディア陣を対象とした取材対応を行った。指揮官は「（練習場が一定しない）アクシデントはありましたが、選手たちは与えられた環境の中で