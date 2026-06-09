スーパーに行ってお買い得な食料品を大量に買い込んだものの、なかなか消費することができず腐ってしまったり、水分が抜けてしわしわになってしまったりした経験がある人もいるはず。オーストラリアンカソリック大学で栄養・食品科学の上級講師を務めるエマ・ベケット氏が、「食品を捨てた方がいいライン」と「まだ食べても大丈夫なライン」について解説しました。When to rescue food and when to chuck it out, according to a n