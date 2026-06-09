☆ロッテ―中日（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、中日＝マラーロッテの西川は開幕から全試合に出場してパ・リーグ１位の打率・３１３。交流戦も・３９６で佐野（ＤｅＮＡ）の・４１０に次ぎ、２位にランクインしている。今年の交流戦で試合別の安打数を見ると、〈２〉〈２〉〈１〉《０》〈２〉〈１〉〈３〉〈２〉〈２〉〈２〉《０》〈２〉本。１２試合のうち〈３〉安打が１度、〈２〉安打７度で複数安打が８