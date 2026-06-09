テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第82話（通算）の先行場面カット＆あらすじが解禁された。第82話「強欲の主人」は、『強欲者』のユニークスキルを持つマリアベルと魔王として覚醒したリムル。両者の力の差は明らかだった。リムルはマリアベルを倒そうとするが、そこへユウキが立ちはだかる。【画像】ブチギレ顔で戦闘中のマリアベル＆ユウキ！公開された『転スラ』場面カット『転生したらスライ