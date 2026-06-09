「パンサー」の尾形貴弘の妻・あいさんが夫と娘のやり取りをシェアし、話題を呼んでいる。あいさんは９日までに自身のインスタグラムで「付き合っていた頃、素直に気持ちを伝えるのが本当に苦手だった私に、パパはいつも『女の子は、思ってることをちゃんと言葉にした方がいいよ』って言ってくれていました」と始め、「まさかその何年後かに、自分の理想みたいにまっすぐ気持ちを伝えてくる女の子が、娘として目の前に現れると