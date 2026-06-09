７日、衡水湖をパトロールする管理保護員。（ドローンから、衡水＝新華社記者／江漢）【新華社石家荘6月9日】中国河北省衡水（こうすい）市にある衡水湖国家級自然保護区の総面積は約163平方キロに及び、沼沢地や水域、干潟、草地、森林など多様な生態系を持つ。華北平原では良好な状態を保つ内陸湿地とされ、「京津冀（けいしんき＝北京・天津・河北2市1省）の最も美しい湿地」と呼ばれる。衡水湖の水質は長年の体系的な管理