■深澤辰哉との心理戦で“告白”タレントの櫻井翔が、8日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）に出演。最近の大きな買い物を明かした。【番組カット】真剣…絶対に負けられない合戦を繰り広げるジェシーら同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。今回は深澤辰哉（Snow Man）率い