「第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、俳優として活動中の前川佑が、北海道の芸能事務所「クリエイティブオフィスキュー」が手掛ける新プロジェクト「Sainou Kaitaku Project CUEration（キュレーション）」に所属することが発表された。【写真】同じく所属が発表されたRezonance・Reito&竹原愛奈バイオリンとドラムのサウンドユニット「Rezonance（レゾナンス）」のドラム担当・Reito、