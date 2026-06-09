ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズンとして、『シャッフルアイランド Season7』を放送開始することを決定した。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投する。【写真】スタジオMCを務める峯岸みなみら『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨