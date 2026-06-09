東京・丸の内エリアで初となる『MARUNOUCHI SUMMER FEST』（マルノウチ サマー フェス）が、7〜8月に開催されることが決まり、9日にイベント概要が発表された。多様な働き方が広がる中、ビジネスエリアにも「働く場所」だけではない役割が求められるようになっていることを背景に、丸の内エリアに集積する企業・店舗・公共空間・人々のつながりを生み出す。これまで丸の内エリアでは、夏季に盆踊りや打ち水などの体験型イベ