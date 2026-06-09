料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【冷凍貯金】アイラップに詰めるだけ！野菜たっぷり冷凍カレーうどん」と題した動画を公開しました。アイラップ（耐熱ポリ袋）に材料を詰めて冷凍しておくだけで、食べたい時に電子レンジで加熱するだけで完成する、画期的な作り置きレシピを紹介しています。 動画では、しめじ、長ネギ、冷凍うどん、油揚げ、かまぼこなどの具材と、カレール}