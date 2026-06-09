東京女子医大病院（東京都新宿区）で2014年2月、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児＝当時（2）＝が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医の元准教授小谷透被告（66）の弁護人は9日までに、禁錮1年6月、執行猶予3年とした東京地裁判決を不服として控訴した。4日付。地裁は5月29日の判決で、小谷被告とともに同罪に問われた元研修医（44）を無罪とした。判決によると、男児