関東も梅雨入りした中、「傘さし運転」などの自転車の違反行為が相次いでいる。傘さし運転や泥はね運転は青切符の対象で、反則金5000円が科される。危険な傘差し運転に反則金5000円7日に梅雨入りした関東では、傘差し運転の違反が相次いでいた。8日午前7時過ぎ、千葉・船橋市の下総中山駅前で取材をしていると、前後に子ども用のシートを付け、左手で傘をさす“傘さし運転”をする人が見られた。自転車はスピードを落とすことなく