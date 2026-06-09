日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日発売、集英社）の先行カットが9日、公開された。今回公開されたのは黒いドレスに身を包み“大人かほりん”になった姿。マイアミのビーチ沿いに続くネオンストリートにて撮影したカットだという。藤嶌は「マイアミに到着して最初の撮影がこの衣装で、きらびやかな街並みに衝撃を受けたのを覚えています。こんなふうに大人っぽい黒色の衣装とアクセサリーのスタイリングはしたこと