9日早朝、愛知県岡崎市のアパートで火事があり、小学生くらいの男の子を含む男女4人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと、火事があったのは岡崎市戸崎町のアパートで、9日午前5時すぎ「隣のアパートの1階から火が出ています」と近所の人から消防に通報がありました。消防車13台が出て火はおよそ2時間で消し止められましたが、火元の1階の部屋に住む小学生くらいの男の子と両親とみられる男女2