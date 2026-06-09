第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞した俳優の前川佑（20）、バイオリンとドラムのサウンドユニットとして人気急上昇中の「Rezonance（レゾナンス）」ドラムのReito（23）、5月17日に開催された「SAPPORO COLLECTION」の「STARLIGHT AUDITION」でグランプリとなった竹原愛奈（17）が、北海道の芸能事務所クリエイティブオフィスキューが手がける新プロジェクト「Sainou Kaitaku Project CUEration（キ