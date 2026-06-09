太平洋戦争末期、名古屋の「熱田空襲」で学徒動員で犠牲になった先輩たちの冥福を祈り、高校生らが戦争の遺跡を慰霊しました。 【写真を見る】熱田空襲から81年 学徒動員で98人が犠牲に ｢平和に暮らしているのは守ってくれたおかげ｣ 高校生が折り鶴を供え追悼 81年前の6月9日、熱田空襲では中京大中京高校の前身の学校の生徒で、学徒動員された98人が命を落としました。 ｢当たり前に平和に暮らしているのは守ってくれた