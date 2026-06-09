アーセナルが、クラブ医療部門の責任者であるザファル・イクバル氏を解任したようだ。『BBC』などによると、イクバル氏は先週、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝で敗れた直後の会議で、解任を告げられたという。クリスタル・パレスやリヴァプールでも勤務経験のあるイクバル氏は非常に信頼されていた人物だったようだが、『BBC』はクラブ内部で同氏の将来が不透明だとささやく声もあったと報じた。アーセナルでは