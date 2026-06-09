今月（6月）は土砂災害防止月間です。日頃の備えや早めの避難を心がけてもらおうと、JR倉敷駅で街頭啓発が行われました。 【写真を見る】「土砂災害への意識を高めて」本格的な雨のシーズンを前にJR倉敷駅で呼びかけ【岡山】 うちわには「命を守るポイント」が （職員）「6月は土砂災害防止月間です。災害への備えをよろしくお願いします」JR倉敷駅で行われた啓発活動には、岡山県や倉敷市の職員など13人が参加しました。