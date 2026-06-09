ジョゼ・モウリーニョ監督の就任が濃厚と報じられるレアル・マドリードでは、今夏の大型補強に注目が集まっている。フロレンティーノ・ペレス氏の再選を受け、複数の有力選手との関係が取り沙汰されているようだ。守備陣では、すでにリヴァプール所属のDFイブラヒマ・コナテとインテル所属のDFデンゼル・ダンフリースの加入が決定的と報じられている。さらにセンターバックの補強候補としてマンチェスター・シティ所属のDFヨシュコ